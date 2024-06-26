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Человек проиграет конкуренцию искусственному интеллекту, заявила эксперт

Человек уступит в конкуренции с искусственным интеллектом, сказала директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ), профессор, член-корреспондент РАО, доктор биологических наук Татьяна Черниговская, пишет ТАСС.

«Да, мы уступим. Но у меня несколько ответов на этот вопрос. Дело в том, что мы не знаем, каким путем будет эволюционировать искусственный интеллект. Даже сами разработчики этих программ, а я говорила с несколькими из Кремниевой долины, уверяют, что они уже перестали понимать, что делает ИИ. Никто не знает его планов. И здесь я должна себя остановить, потому что вы могли бы спросить: "Вы хотите сказать, что у него есть планы?" На что я отвечу: "Сейчас - нет, но, возможно, через год". Раньше говорили: 30 лет, 50 лет, сейчас говорят - это происходит уже сейчас. Мы не знаем, пойдёт ли ИИ по пути: "Я хочу быть как человек", или по совершенно иной линии, которую мы пока даже не можем осознать», - сказала она.