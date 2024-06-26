В России и мире

Названы крупнейшие импортеры никеля из РФ из числа недружественных государств

Финляндия и Эстония стали лидерами по импорту никеля из России среди недружественных стран. Данные приводит платформа ООН Comtrade.

По результатам первых шести месяцев 2024 года Финляндия заняла первое место по объему закупок никеля из России – 335,7 миллиона долларов. Доля импорта составила 88,4%. На втором месте оказалась Эстония с импортом на 1,5 миллиона долларов (доля – 44,1%), пишет радио Sputnik.

Как отмечает телеканал «Звезда», среди других недружественных стран, которые покупали никель у России, были Словения (4%, 561,3 тысячи долларов), Нидерланды (2,6%, 13,8 миллиона долларов) и Польша (2,4%, 2,8 миллиона долларов).