В России и мире

Супербактерии могут унести более 39 миллионов жизней к 2050 году, предупредили ученые

Устойчивые к антибиотикам бактерии могу стать причиной гибели более 39 миллионов человек за следующие 25 лет, об этом говорится в исследовании международной команды ученых, опубликованной в статье в медицинском журнале Lancet.

«По нашим подсчетам, к 2050 году по всему миру ежегодно будет происходить 1,91 миллиона <...> смертей, обусловленных УПП и 8,22 миллиона <...> смертей, связанных с УПП. В совокупности с 2025 по 2050 год наш эталонный сценарий прогнозирует 39,1 миллиона <...> смертей, обусловленных УПП, и 169 миллионов <...> смертей, связанных с УПП», — говорится в статье.

Наибольшее число смертей ученые прогнозируют в Южной и Восточной Азии, а также в Океании и Африке южнее Сахары, пишет РИА Новости.

Бактериальные патогены, против которых не помогают антибиотики, называют резистентными или супербактериями. По статистике ВОЗ, связанные с ними инфекции — на третьем месте среди причин смерти в мире после болезней сердца и инсульта. В 2019-м от них погибли 4,95 миллиона человек. Наибольшее беспокойство вызывает устойчивый к метициллину и другим антибиотикам золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus).