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Народного артиста РСФСР Василия Ливанова госпитализировали в реанимацию

Народного артиста РСФСР Василия Ливанова госпитализировали в реанимацию отделения неврологии, сообщили в НИИ имени Склифосовского.

«Реанимация неврологии, состояние тяжелое», — сказали в больнице.

Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве. В 1950-1954 годах учился в Московской средней художественной школе, по окончании которой поступил в Театральное училище имени Щукина. В 1960-1964 годах был артистом Театра-студии киноактера в Москве. В 1988-1992 годах руководил московским экспериментальным театром «Детектив», пишет РИА Новости.

В кино Ливанов дебютировал в 1959 году с эпизодической ролью в фильме «Город на заре». В том же году он снялся в главной роли в фильме «Неотправленное письмо». Наибольшую популярность Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном сериале Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979-1986).