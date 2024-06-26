В России и мире

Российские ученые назвали самые достойные Нобелевской премии исследования

Российские ученые назвали исследования, которые, по их мнению, заслуживают Нобелевской премии.

Так, по мнению директора Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Дениса Кузьмина, в области медицины награды заслуживают авторы CAR-T терапии, при проведении которой для борьбы с раком используются собственные иммунные клетки пациента.

По физике особой чести достойны создатели инфляционной модели Вселенной. Она впервые позволила объяснить фундаментальные свойства мира в первые мгновения после Большого Взрыва, подчеркнул заведующий кафедрой теоретической ядерной физики НИЯУ МИФИ Сергей Попруженко.

В области химии особого внимания заслуживает новая методика синтеза белков с заданными свойствами, с помощью которой можно создавать вакцины и лекарства, пишут «Известия». Об этом сообщил профессор РАН, научный руководитель РХТУ имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга.

7 октября станут известны лауреаты по физиологии и медицине, 8 октября по физике, а 9-го — по химии.