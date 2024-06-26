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Минпромторг призвал ввести долю российского вина в 20% в ресторанах и магазинах

Минпромторг РФ предложил ввести с 1 марта 2025 года обязательную долю российского вина в меню или винной карте в ресторанах, а также торговых залах магазинов в 20% от общего количества вин, говорится в проекте закона на официальном сайте раскрытия правовой информации.

«При оказании услуг общественного питания организации общественного питания обязаны указать в меню и (или) винной карте (карте вин) минимальную долю наименований вин, игристых вин, крепленых (ликерных) вин российского происхождения (произведенных на территории Российской Федерации), составляющую 20% от общего количества наименований вин в таком меню и (или) винной карте (карте вин)», - говорится в документе.

Кроме того, при осуществлении розничной торговли минимальная доля отечественных вин в торговых залах должна будет составлять 20%.

В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект разработан для повышения конкурентоспособности ‎и продвижения среди потребителей российских вин, пишет РИА Новости.

«Необходимость разработки и принятия законопроекта обусловлена тем, что на данный момент российские потребители имеют ограниченные возможности ознакомиться с продукцией отечественных производителей, поскольку в объектах общественного питания доминируют иностранные бренды», - отмечается в документе.