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Появится ли десятитысячная купюра в России, рассказали в Госдуме

06.11.2024 09:15|ПсковКомментариев: 0

Актуальности в печати купюры номиналом 10 тысяч рублей нет, несмотря на то, что на нее может быть спрос, в нынешних условиях пятитысячная купюра вполне удовлетворяет население, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Актуальности в печати купюры номиналом 10 тысяч я не вижу. Хотя, понятно, что есть и процесс инфляции, и спрос может быть, но мне кажется, что в нынешних условиях пятитысячная купюра вполне удовлетворяет население», - заявил он.

Аксаков отметил, что Россия занимает одно из ведущих мест по использованию электронных средств платежа, почти 90% платежей люди осуществляют с помощью платежных карт, наличными многие даже не пользуются. «Наличные будут ходить наравне с электронными деньгами, но при этом спрос на наличные падает, и это при создании наличных денег тоже надо учитывать. Но понятно, что государство никогда не откажется от печати денег, если, конечно, народ не потребует», - добавил депутат.

Вместе с тем Аксаков отметил, что количество обновленных пятитысячных купюр до конца этого года будет постепенно увеличиваться. «Понятно, что это не быстрый процесс. Новые купюры будут постепенно вытеснять из оборота старые, поэтому старые купюры какое-то время тоже будут ходить наравне с новыми», - пояснил он.

Обновленные банкноты номиналом пять тысяч рублей уже начали появляться в регионах России, в частности, в Алтайском и Пермском краях и на Урале, пишет РИА Новости.

Также депутат допустил, что уже в следующем году ЦБ РФ предложит обновленный вариант тысячерублевых купюр.

Банк России в октябре прошлого года представил новые банкноты: купюры в 1000 и 5000 рублей. Позднее регулятор принял решение доработать дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей и остановил ее выпуск. Тогда изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама), вызвало резонанс. В октябре этого года ЦБ РФ сообщил, что проведет народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты в 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу.

Теги: #купюра
Источник: Псковская Лента Новостей
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