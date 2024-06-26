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Бывшую сотрудницу калужской полиции будут судить за организацию незаконной миграции и взятки

В ближайшее время суд рассмотрит уголовное дело в отношении теперь уже бывшего инспектора отдела по вопросам миграции ОМВД России по Боровскому району Калужской области.

Установлено, в 2023 году трое жителей Калужской области, в том числе сотрудница полиции, объединились в организованную группу для легализации незаконно прибывших в Россию мигрантов. С июня 2023 по март 2024 года сотрудница ОМВД за взятки осуществила фиктивную постановку иностранцев на учёт. Её обвиняют в 11 преступных эпизодах. Расследование дела завершено и передано в суд, пишет Kaluga-poisk.ru.

Расследование в отношении организатора преступной группы – 38-летней жительницы Обнинска, заключенной под стражу, а также 42-летней владелицы квартиры, используемой для фиктивной поставки мигрантов на учет, продолжается и находится на контроле прокуратуры области.