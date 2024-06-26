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В российском городе ребенок упал в открытый люк

В Калуге возбудили уголовное дело о халатности после травмирования ребенка.

Фото здесь и далее: СУ СК России по Калужской области

Днем 4 ноября 10-летний мальчик упал в один из открытых люков теплосети, расположенных в жилой зоне на улице Николо-Козинской. Школьник получил травму и перелом, это квалифицировали как тяжкий вред здоровью, пишет Kaluga-poisk.ru.

По уголовному делу проводят допросы, экспертизы и другие следственные действия, направленные на сбор доказательств. Будут установлены причины произошедшего, дадут и правовую оценку действиям работников МУП «Калугатеплосеть».