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Главные тезисы из обращения Владимира Путина об ответе России на ракетные удары противника. ВИДЕО

Главные тезисы, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в обращении к россиянам сегодня, 21 ноября, выделили в Telegram-канале партии «Единая Россия».

Видео: Кремль / Telegram

«Россия нанесла комбинированный удар по одному из объектов ВПК Украины новейшей ракетной системой средней дальности «Орешник» - испытание системы прошло успешно;

Разработка Россией ракет средней дальности реализуется в качестве ответной меры на применение американского дальнобойного оружия;

США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Они производят такую технику и отработали вопросы переброски в разные регионы меры своих ракетных систем;

Новейшие российские ракеты атакуют цели со скоростью 2-3 км в секунду, системы ПРО противника их не перехватывают;

Вопрос о развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться в зависимости от действий США и их сателлитов;

Объекты для поражения новейшими российскими ракетными комплектами будут определяться исходя из угроз безопасности РФ;

Россия считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, которые применяют свое оружие против российских объектов;

В случае эскалации Россия будет отвечать решительно и зеркально, заранее предлагая мирным жителям покинуть опасные зоны – открыто, публично, без опасений со стороны противника;

Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует;

Россия готова решать все вопросы мирными средствами. Но и готова к любому развитию событий», - сказал Владимир Путин.