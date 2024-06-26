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В Индии мужчина ожил после вскрытия и за мгновение до кремации

Признанный врачами государственной районной больницы индийского города Джхунджхуну мертвым мужчина внезапно подал признаки жизни незадолго до кремации. Об этом инциденте сообщает газета Times of india.

В статье отмечается, что этот случай вызвал сомнения в правильно поставленной причине смерти, которой, согласно официальному вскрытию, стала дыхательная недостаточность вследствие заболевания легких.

«Они проводили вскрытие только на бумаге, и это не было сделано физически. Без проведения вскрытия был выпущен отчет», — сообщил газете районный инспектор Джхунджхуну Рамаватар Мина.

Согласно публикации, 25-летний Рохиташ Кумар попал в больницу, где в 13:30 врачи констатировали его смерть, после того, как увидели остановку сердца на приборе ЭКГ. После якобы вскрытия, которое провели формально, на бумаге, в 17:05 тело передали для похоронной церемонии, в ходе которой Рохиташ неожиданно ожил перед кремацией, пишет РИА Новости.

Согласно первоначальному расследованию, проведенному районной администрацией, Рохиташ находился в доме престарелых для умственно отсталых лиц с сентября 2024 года. Ведется расследование инцидента, трое врачей клиники отстранены от работы по подозрению в халатности.