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По 100 тысяч рублей выплатят пассажирам после инцидента с «Суперджетом» в Анталье

По итогам расследования компания «Азимут» приняла решение выплатить пассажирам рейса Сочи - Анталья денежную компенсацию, говорится в официальном пресс-релизе авиакомпании.

24 ноября 2024 года самолет авиакомпании Азимут выполнял рейс А45051 Сочи – Анталья. На борту самолета находились 89 пассажиров и 6 членов экипажа. Полет и посадка проходили в штатном режиме. Посадку выполнял командир воздушного судна, опытный летчик, чей налет более 12 500 часов. Самолет двигался по установленным параметрам посадки, отклонений не наблюдалось. Во время приземления произошел непрогнозируемый сдвиг ветра, что стало причиной жесткой посадки. Экипаж сумел удержать воздушное судно на полосе.

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После остановки воздушного судна на полосе бортпроводники увидели задымление снаружи по левому борту и доложили командиру ВС. Командир воздушного судна принял решение об эвакуации пассажиров и экипажа. На взлетно-посадочной полосе воспламенилось авиатопливо, вылившееся из деформированного топливного бака. Самолет не горел. Возгорание ликвидировали через несколько минут после посадки.

В авиакомпании отметили работу бортпроводников. Эвакуация проводилась через переднюю правую дверь, в соответствии с правилами, с противоположной стороны от источника возгорания под полным контролем бортпроводников и летного экипажа.

Результатом правильных действий бортпроводников явилось отсутствие пострадавших пассажиров. Командир корабля и экипаж покинули самолет последними. Ручная кладь и багаж пассажиров не пострадали и были выданы пассажирам впоследствии. Пассажиров, которые задержались в аэровокзале, авиакомпания доставила в места пребывания.

За пассажирами обратного рейса А45052 Анталья – Сочи прибыл резервный борт. Пассажиров разместили в гостинице на время ожидания.

Авиакомпания Азимут действует в соответствии с требованиями и нормами авиационного законодательства. Безопасность пассажиров в полете обеспечивают опытные экипажи. В настоящее время специалисты авиакомпании Азимут активно сотрудничают с турецкими авиационными властями и комиссией по расследованию.

Повреждения самолета оцениваются специалистами авиакомпании во взаимодействии со специалистами Объединенной авиастроительной корпорации.

Авиакомпания приняла решение произвести выплату пассажирам рейса А45051 Сочи – Анталья, выполненного 24 ноября 2024 года, в размере 100 тысяч рублей. Порядок получения выплат довели до пассажиров в индивидуальном порядке.