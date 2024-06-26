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Власти Эстонии ввели налог на безопасность

Парламент Эстонии проголосовал за введение налога для «повышения обороноспособности страны», он будет взиматься до 2028 года, сообщила телерадиокомпания ERR.

Согласно данным телерадиокомпании, закон поддержали 53 депутата, против его принятия проголосовали 27.

«Рийгикогу (парламент Эстонии - ред.) принял инициированный правительством законопроект о налоге на безопасность. Согласно принятому закону, в Эстонии до конца 2028 года вводится налог на безопасность с целью получения дополнительных налоговых доходов для повышения обороноспособности Эстонии», - говорится в сообщении.

По данным ERR, налог на безопасность будет включать повышение налога с оборота на два процентных пункта (с 1 июля 2025 года), повышение подоходного налога с физических лиц на два процентных пункта, а также введение налога на прибыль предприятий в размере двух процентов (последние два повышения налога вступят в силу с 1 января 2026 года), пишет «Прайм».

Таким образом, как отмечает ERR, налоговая ставка с оборота увеличится до 24% с июля 2025 года, а с 2026 года также до 24% увеличится ставка подоходного налога.

По оценкам министерства финансов Эстонии, бюджетная прибыль от налога на безопасность в 2025 году составит 113 миллионов евро, при этом в 2028 году, как ожидается, она составит 822 миллиона евро.

В начале декабря глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страна планирует увеличить расходы на оборону до 4% ВВП в 2025 году.

В июле этого года Цахкна, на тот момент исполнявший обязанности главы МИД, заявил ERR, что в стране будет введен обременительный налог на оборону.

Ранее бывший министр обороны Эстонии, член парламентской фракции «Партии реформ» Калле Лаанет аргументировал необходимость увеличения оборонных расходов «угрозой со стороны РФ», но не привел никаких доказательств ее существования.

В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.