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Карты «Мир» заработают в нескольких городах Никарагуа в 2025 году

Возможность снимать деньги с карт российской платежной системы «Мир» в 2025 году появится в нескольких банкоматах Никарагуа. Речь идет не только о столице Манагуа, но и о других ключевых городах этого государства. Об этом рассказал спецпредставитель президента страны по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортега.

«Мы надеемся продвинуться в течение 2025 года в том, чтобы создать целую сеть такого рода банкоматов в столице Манагуа, а также в других важных городах нашей страны, чтобы упростить ситуацию для российских граждан. В будущем мы также можем начать выпускать карты «Мир» в Никарагуа», — сказал Ортега.

Ранее в Манагуа появилась возможность снимать деньги с карт «Мир» в одном из банкоматов, пишут «Известия».