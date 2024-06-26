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Путин заявил, что в России планируют модернизировать не менее 75 аэропортов

Правительство РФ до 2030 года проведет модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов, на эти цели будет выделено не менее 250 миллиардов рублей, сообщил президент России Владимир Путин.

«В этой сфере впереди еще очень много работы. На этот счет правительству уже поставлена задача конкретная - за 6 лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов. Это больше трети аэропортовой сети всей России. Направим на эти цели не менее 250 миллиардов рублей. Большие деньги, это прямое бюджетное финансирование», - сказал Путин на открытии транспортных объектов в режиме видеоконференции.

Глава государства отметил, что в результате к 2030 году интенсивность авиасообщений в России должна вырасти в полтора раза по уровню прошлого года, пишут РИА Новости.

Напомним, что в Псковском аэропорту планируется реконструкция рулежных дорожек, расширение перрона и обновление светосигнального оборудования. Об этом заявил губернатор Псковской области после рабочей встречи в Москве, которая была посвящена реконструкции псковского аэропорта «Княгиня Ольга».