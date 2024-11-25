Псковский губернатор обсудил реконструкцию аэропорта с руководителем Росавиации и первым замглавы Минтранса

Рабочая встреча губернатора Псковской области в Моске была посвящена реконструкции псковского аэропорта «Княгиня Ольга» сегодня, 26 ноября. Об этом губернатор региона сообщил в своем Тelegram-канале.
Фото: Тelegram-канал Михаила Ведерникова
На объекте планируется:
Необходимость модернизации вызвана ежегодным ростом пассажиропотока. За последние 5 лет она выросла в 25 раз.
Сообщают, что в следующем году планируется строительство нового терминала прилета.
«Реконструкция аэродромной инфраструктуры включена в новый нацпроект «Эффективная транспортная система». Обсудили возможности перераспределения средств, чтобы начать работы как можно скорее. Благодарю коллег за конструктивное сотрудничество», - заключил. Михаил Ведерников.