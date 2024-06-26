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Полковник МВД признался в убийстве сотрудника завода и журналиста «Фонтанки»

Полковник МВД в отставке Михаил Смирнов, который был задержан в мае этого года в Санкт-Петербурге, сознался в организации убийства сотрудника Балтийского судомеханического завода, сообщило ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Он же, по данным «Фонтанки», уже дал признательные показания по факту убийства журналиста издания - Максима Максимова.

Смирнов подтвердил, что он организовал убийство сотрудника завода в 1998 году. Тогда трое человек под видом сотрудников милиции остановили автомобиль с тремя мужчинами на Турухтанных островах, заложили бомбу под водительское сиденье и взорвали ее, когда машина отъехала. Один из мужчин погиб на месте, двое были ранены.

Заказчиком был местный житель Вячеслав Иванов, в ноябре этого года его задержали, он под стражей. В апреле был задержан пособник, а еще двое соучастников уже скончались к настоящему времени.

«В результате грамотно проведенных следственных действий с участием отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу (с дислокацией в городе Санкт-Петербург) СК России обвиняемый Смирнов в ходе допроса дал признательные показания», - говорится в сообщении главка.

Одновременно с этим 78.ru и «Фонтанка» пишут, что 19 декабря сотрудники СК и МЧС начали раскопки останков журналиста Максима Максимова, а место им указал тот же арестованный полковник полиции в отставке Михаил Смирнов. Репортер пропал без вести в июне 2004 года.

В протоколе признания Смирнова от 18 декабря, как пишет «Фонтанка», расписано признание в убийстве Максимова. Журналиста ждала засада на квартире. После того как его убили, тело увезли на служебной машине, уточняет «Российская газета».