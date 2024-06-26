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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве

Силовики предотвратили теракт в Москве, исламисты из «Вилаят Хорасана» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ*) планировали взрыв в отделе полиции, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

«ФСБ РФ в Москве пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО) "Исламское государство"* в Афганистане - "Вилаят Хорасан", члены которой, выходцы из Центральной Азии, планировали совершение террористического акта в отношении одного из отделов полиции столичного региона», - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники попали в поле зрения силовиков «как лица, осуществлявшие сбор сведений о подобранном в качестве объекта террористической атаки отделе МВД России в Москве».

«Присягнув на верность "Исламскому государству"*, приобрели автотранспортное средство и поместили в него газовые баллоны с пропаном, после чего приступили к изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ). При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем», - подчеркнули в спецслужбе.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта, об организации деятельности террористической организации и участии в ее деятельности, пишет ТАСС.

Добавляется, что в ходе следственных действий по месту проживания радикалов обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, составные части СВУ.

*Запрещенная в России террористическая организация