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Пассажирский самолет разбился в Южной Корее. ВИДЕО

Крушение самолёта Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, летевшего из Бангкока, произошло в аэропорту южнокорейского города Муан в 9 утра по местному времени.

Во время посадки борт не выпустил шасси, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в ограждение. После этого самолёт разломился на несколько частей и взорвался.

На борту Boeing 737-800 находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа: по последним данным, подтверждена гибель 124 из них. Однако, по данным пожарных, выжили лишь два члена экипажа, они находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Предварительной причиной катастрофы называют отказ шасси после столкновения с птицами.