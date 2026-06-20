Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 8,3 километра

Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, в ночь на четверг выбросил столб пепла на высоту около 8,3 километра над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Фото: Юрий Демянчук / «РИА Новости»

К утру четверга облако пепла от Шивелуча поднялось на высоту до 11 км над уровнем моря. Геофизики отметили, что вулкан закрыт облаками, но о высоте выброса можно судить по сейсмическим данным.

«Спутниковые данные (показали - ИФ) облако пепла на высоте примерно 11 тысяч метров над уровнем моря, распространяющееся на северо-восток», — говорится в сообщении.

В МЧС сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах Камчатки не зарегистрировано.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского округа. Высота вулкана — 3 тысячи 283 метров, его возраст составляет 60-70 тысяч лет, пишет «Интерфакс».