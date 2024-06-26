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Скончался экс-народный депутат СССР Виктор Алкснис

Экс-народный депутат СССР Виктор Алкснис скончался 1 января. Об этом вечером 1 января сообщила его дочь в телеграм-канале «Черный полковник».

«Мой папа, Виктор Имантович Алкснис, скончался. Ирина Алкснис», говорится в сообщении.

«В ночь на 30 декабря у папы случился геморрагический инсульт, он сразу впал в глубокую кому. Огромная благодарность врачам, медсестрам и всему персоналу сосудистой реанимации Мытищинской областной клинической больницы, где папа провел последние три дня. Они не только сделали все для папы, но и очень помогли нам, его родным, справиться с навалившимся на нас горем», - сообщается в следующем посте.

Дочь благодарит за предложения финансовой помощи, но в этом нет необходимости.

Информация о похоронах будет сообщена дополнительно.

Виктор Алкснис родился 21 июня 1950 года в сибирском городе Таштагол (Кемеровская область). Проходил военную службу, имел специальность «военный инженер по радиоэлектронике». Служил в ВВС Прибалтийского военного округа.

На волне гласности и перестройки Виктор Алкснис начал карьеру в политике и был избран народным депутатом СССР от Югльского национально-территориального округа в Риге. В 1990 году он стал депутатом Верховного Совета Латвийской ССР от рижского округа № 62 в Видземском предместье.

Как депутат и ярый противник распада СССР Алкснис на сессии Верховного Совета в ноябре 1990 года в категорической форме потребовал от президента Михаила Горбачева навести порядок в стране в течение месяца. Алкснис резко критиковал министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе и министра внутренних дел СССР Вадима Бакатина.

Депутат Государственной думы России третьего и четвёртого созывов (1999−2007).

В 2013–2015 годах — глава городского поселения Тучково Рузского района Московской области.