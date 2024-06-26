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Экс-лидер французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен умер в возрасте 96 лет

Экс-лидер французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен умер в возрасте 96 лет, передает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на семью политика.

«Жан-Мари Ле Пен <…> скончался во вторник в возрасте 96 лет», — указано в материале.

По информации агентства, Ле Пен умер в окружении семьи в медицинском учреждении города Гарш рядом с Парижем. Его госпитализировали туда несколько недель назад.

Состояние здоровья Ле Пена резко ухудшилось в последние годы.

По этой причине суд ранее освободил его от необходимости являться на слушания против него, его дочери Марин Ле Пен и других членов «Национального объединения» по делу о якобы фиктивном найме сотрудников в Европарламенте.

Отличавшийся крайне правыми взглядами Ле Пен пять раз участвовал в борьбе за президентское кресло. В 2011 году он уступил руководство партией своей дочери Марин Ле Пен, а в 2015-м его исключили из политсилы. В 2018 году партию «Национальный фронт» переименовали в «Национальное объединение», пишет РИА Новости. В 2019 году у Ле Пена истек мандат евродепутата, но он часто появлялся в СМИ, комментируя текущие события в стране.