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Оборудование для выращивания искусственных кровеносных сосудов разработали в России

Оборудование для выращивания искусственных кровеносных сосудов создал студент Новосибирского государственного технического университета. Устройство позволяет создавать сосуды для хирургических операций методом электроформирования, сообщила пресс-служба вуза.

«Для изготовления сосудов используется полимер, который дозируется в поле с высоким электрическим напряжением. Такой метод доказал практическую эффективность, в результате были получены прототипы сосудов необходимого диаметра от 0,7 до 3 см - оптимального для хирургических вмешательств», - рассказал автор разработки Константин Кузьмин. Он уточнил, что его способ изготовления сосудов дешевле и проще существующих, поэтому может быть распространен в медицине.

Оборудование представляет собой высоковольтную установку (15-20 кВ) на основе обновленного коллектора в виде цилиндра с зубьями, на которые намотаны токопроводящие нити. В вузе уточнили, что в разработке сделан акцент на использовании биосовместимых материалов. Так, сосуды из нановолокон облегчают заживление имплантированных сосудов и сокращают время операции, пишет ТАСС.

Сейчас готовы прототипы сосудов, в ближайшее время автор намерен выявить зависимости характеристик материала от параметров установки.