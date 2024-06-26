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Тайную королевскую сокровищницу обнаружили в Вильнюсском соборе

В декабре 2024 года в подземных помещениях Вильнюсского кафедрального собора была обнаружена тайная сокровищница, принадлежавшая королевской семье. В ней хранились предметы, созданные в XV и XVI веках. Среди найденных сокровищ — короны, скипетры, державы и другие артефакты, связанные с историей польских и литовских монархов. Эти предметы пролежали в тайнике почти 90 лет. О находке сообщили на сайте музея церковного наследия Bažnytinio paveldo muziejus.

Фото здесь и далее: Aistė Karpytė / Vilniaus arkivyskupija

Тайник был создан в 1939 году в подземельях Вильнюсского кафедрального собора. Драгоценности спрятали перед началом Второй мировой войны. Их поместили в нишу лестницы в подвале собора. Со временем точное местоположение тайника было утеряно, хотя воспоминания о его существовании сохранялись.

Попытки найти тайник предпринимались и ранее, но безуспешно. Спустя несколько десятилетий, в декабре 2024 года, с помощью современных технологий тайник был обнаружен. Археологи использовали эндоскопическую камеру для изучения трещин в стенах подвала. Затем стену разобрали, а предметы извлекли, задокументировали и отправили на хранение в безопасное место.

Среди найденных предметов были короны Александра Ягеллончика, правившего на рубеже XV и XVI веков. Также были обнаружены короны Елизаветы Габсбург и Барбары Радзивилл, первой и второй жён польского короля Сигизмунда Августа, при котором была принята Люблинская уния, объединившая Великое княжество Литовское и Королевство Польское в Речь Посполитую, пишет РБК.

Кроме того, были найдены скипетры, кольца, кресты, погребальные таблички и другие ценные предметы. Архиепископ Вильнюсской епархии Гинтарас Грушас назвал эти артефакты бесценными. По его словам, они символизируют традиции литовской государственности и имеют огромное культурное значение для страны.

Директор Департамента культурного наследия Видмантас Безарас также отметил, что это одна из важнейших археологических находок в истории страны. Теперь артефакты предстоит изучить и описать учёным, после чего их представят общественности.