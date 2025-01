В России и мире

Минюст дополнил перечень нежелательных в России НПО

Минюст России внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, канадскую НПО «Корпорация Открытый текст»*, французскую «Независимый институт философии»*, «Сеть журналистов в бедственном положении»* из Германии и чешскую организацию «Компелсон»*, сообщается на сайте министерства.

«№ 105-р... OpenText Corporation ("Корпорация Открытый текст"*) (Канада), № 106-р... Independent Institute of Philosophy* (Institut de philosophie indépendant) ("Независимый институт философии"*), Франция, № 107-р... ournalists in Need Network (JINN gGmbH, "Сеть журналистов в бедственном положении"*), Федеративная Республика Германия № 108-р... Compelson s.r.o. ("Компелсон"*) (Чешская Республика)», - говорится в перечне.

Ранее генеральная прокуратура РФ признала деятельность французской неправительственной организации Independent Institute of Philosophy* нежелательной в России.

* Нежелательные в России организации