В России и мире

Два фельдшера погибли в ночной аварии в Белгороде

Два фельдшера погибли в ночной аварии в Белгороде. BMW X7 на огромной скорости уничтожил машину «скорой помощи», сообщается в Telegram-канале «112».

Видео: «112» / Telegram

Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Славы. Кроссовер вылетел на перекресток на запрещающий сигнал светофора и буквально снес служебную «ГАЗель». Медики Ольга Любимова и Марина Паровышник погибли на месте. Еще четырёх человек, в том числе 31-летнего водителя иномарки, госпитализировали.

Фото здесь и далее: «112» / Telegram

У авто мурманские номера. Полиция разбирается, что произошло, почему BMW проигнорировал скоростной режим и был ли он трезв.

У Ольги Любимовой осталась маленькая дочь, у Марины Паровышник – двое сыновей.