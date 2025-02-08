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Рекордную рождаемость зубров зафиксировали в заповеднике «Калужские засеки»

12.03.2025 13:53|ПсковКомментариев: 0

В 2024 году в заповеднике «Калужские засеки» было зафиксировано рекордное количество новорожденных зубрят — 97 малышей. Это третий год подряд, когда рождаемость зубров бьет рекорды.

Николай Шпиленок

Фото: Николай Шпиленок

Общее количество зубров в заповеднике составляет 628 особей, из которых 514 — это самки с телятами, а 114 — самцы разных возрастов, пишет Kaluga-poisk.ru.

Учеты проводят специалисты, используя снегоходы и болотоходы для изучения следов животных и их дневных переходов. Визуальные подсчеты проводятся на подкормочных площадках, а также с помощью фотоловушек.

Напомним, в 2024 году на территории одних из охотничьих угодий в Псковской области в фотоловушку попали три зубра. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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