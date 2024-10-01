Общество

Зубры попали в фотоловушку в Псковской области

На территории одних из охотничьих угодий в Псковской области в фотоловушку попали три зубра, сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Эти животные не водятся лесах Псковской области, поэтому это событие крайне необычное.

«Зубр – редкое краснокнижное животное. Самая северная популяция зубра в Республике Беларусь находится в Верхнедвинском и Россонском районах, граничащих с нашей областью. Скорее всего, животные забрели в наши леса оттуда», - предположил губернатор