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Саакашвили приговорили еще к четырем с половиной годам лишения свободы

Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили еще к 4,5 годам лишения свободы по делу о незаконном пересечении границы, сообщила телекомпания «Пирвели».

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года, после того как политик вернулся с Украины. Оттуда он приехал на пароме, спрятавшись в грузовике, который перевозил молочную продукцию.

Экс-президент Грузии проходит по пяти уголовным делам. Сейчас Тбилисский городской суд рассматривает два дела против Саакашвили, оба касаются разгона акции протеста 7 ноября 2007 года.

На прошлой неделе его приговорили к девяти годам тюрьмы по делу о растрате госсредств — более 3,2 миллиона долларов. Как отмечал судья Бадри Кочламазашвили, Саакашвили придется отбывать наказание до 2030 года.

Обвинение в растрате госсредств экс-президенту предъявили в 2014 году, это дело известно в Грузии как «дело пиджаков». Обвинение утверждает, что политик на госсредства приобрел во время президентства пиджаки, пальто, оплатил учебу сыну, сделал косметические процедуры, арендовал дорогие автомобили и самолет, приобрел наручные часы.