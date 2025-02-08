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Экс-президента Грузии осудили на девять лет за растрату госбюджета

12.03.2025 10:18|ПсковКомментариев: 0

Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным в хищении государственных средств в особо крупных размерах и приговорил его к девяти годам лишения свободы.

Как заявил судья Бадри Кочламазашвили, по этому делу обвиняется также бывший глава Службы государственной безопасности Теймураз Джанашия и ему предписано выплатить штраф в размере 300 тысяч лари. Подсудимым вменяют хищение девяти миллионов лари из бюджета, то есть более $2млн.

При прямом включении по видеосвязи из клиники «Вивамед» в Тбилиси Саакашвили попросил отложить вынесение приговора в связи с состоянием здоровья, однако суд не удовлетворил это ходатайство. Саакашвили не признал себя виновным.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая 2022 года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси, где он находится и сейчас, пишет «Интерфакс».

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения - сфальсифицированными.

Источник: Псковская Лента Новостей
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