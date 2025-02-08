В России и мире

Вышла первая в мире ИИ газета

Итальянское издание Il Foglio сделало прорыв в медиаиндустрии, выпустив первую в мире газету, полностью созданную с использованием искусственного интеллекта. Проект носит название Il Foglio IA, и его номера будут выходить в печатном и цифровом форматах четыре раза в неделю в течение месяца.

Номер включает 25 статей, сгенерированных нейросетью, причем журналисты редакции играют роль только задающих вопросы и анализирующих ответы. Весь контент, начиная от заголовков и заканчивая статьями, создается ИИ. Примеры первых материалов включают темы о Дональде Трампе, влиянии ИИ на журналистику и отношениях среди европейской молодежи.

О том, на какой нейросети редакция остановила выбор, пока не уточняется. Известно лишь, что журналистам издания, которые пользуются исключительно своим интеллектом, будет позволено лишь задавать нейросети вопросы и анализировать ее ответы. Все остальное — от заголовков, цитат и статей до небольших заметок — будет генерироваться автоматически с помощью ИИ. Il Foglio IA дается полный карт-бланш: у него будет абсолютная свобода принимать ту или иную сторону, а также занимать полемическую позицию по отношению к своей «материнской» газете, пишет «Российская Газета».

Первые три новости на передовице вторничного Il Foglio IA говорят сами за себя: «Все небылицы Трампа за последний месяц», «Когда ИИ входит в редакции» и «Почему молодые европейцы избегают серьезных отношений». По словам авторов проекта Il Foglio IA, который завершится 18 апреля, они задались целью изучить, а также задокументировать влияние ИИ на редакционную работу.

«С одной стороны, существует задача перевести ИИ из газообразного состояния — теории — в твердое состояние — практику. С другой стороны, есть желание проверить на конкретном примере, какое влияние может оказать технологическая революция такого масштаба на то, как мы работаем», — уточняет редакция Il Foglio, призвавшая читателей не скупиться на обратную связь.