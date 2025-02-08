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Замначальника Генштаба генерала Шамарина приговорили к семи годам колонии по делу о крупной взятке

Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии бывшего начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ — замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина по делу о получении крупной взятки, сообщил его адвокат Владимир Шелупахин.

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«По совокупности Шамарину назначено семь лет колонии строгого режима, запрет госслужбы на семь лет, он лишен воинского звания», — сказал адвокат.

Гособвинитель в ходе прений сторон просил приговорить Шамарина к 12 годам колонии и штрафу в 107 млн рублей, пишет ТАСС.

Напомним, начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин был задержан 23 мая 2024 года.