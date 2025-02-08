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Эстония ужесточила наказание за вывоз санкционных товаров в Россию

С 27 апреля попытка ввоза и вывоза из Эстонии товаров, находящихся под санкциями, и наличных до 10 тысяч евро будет караться штрафам до 2,4 тысячи евро с конфискацией. Если сумма превышает 10 тысяч евро, нарушение подлежит уголовному наказанию. Об этом сообщили в налогово-таможенном департаменте.

За повторное нарушение Эстония грозит заключить правонарушителя под арест. До 27 апреля ввоз и вывоз санкционных товаров наказывался в случае наличия умысла, пишет 78.ru.

Также департаменту дали право конфискации товаров в рамках ускоренного производства.

В перечень запрещённых к вывозу из Эстонии товаров входит продукция стоимостью более 300 евро за единицу, банкноты стран Евросоюза, бытовая электроника от 750 евро, а также аудио- и видеотехника от 1 тысячи евро.