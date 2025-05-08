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13-летней россиянке пробило голову копьём на тренировке по лёгкой атлетике

В городе Прохладном Кабардино-Балкарской Республики возбудили уголовное дело по факту травмирования воспитанницы детской спортивной школы, сообщается в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета России по Кабардино-Балкарской Республике.

По версии следствия, 3 мая во время проведения тренировки по легкой атлетике в муниципальной спортивной школе станицы Приближная несовершеннолетний 2008 года рождения, оставшись без контроля преподавателя, проводившего занятие, метнул копье, которым попал в голову несовершеннолетней воспитаннице школы 2011 года рождения. Для оказания медицинской помощи пострадавшую незамедлительно доставили в медицинское учреждение, где она скончалась через несколько дней от полученных телесных повреждений.

Следствие изучило все обстоятельства произошедшего, допросило очевидцев, сотрудников спортивной школы и профильного министерства, изъяли документацию, регламентирующую порядок проведения полевых учебных занятий и обеспечение техники безопасности, также проводятся иные мероприятия по сбору доказательств. Действиям ответственных лиц дадут надлежащую правовую оценку.