В России и мире

Поставки вина из ЕС в Россию достигли максимума с ноября 2024 года

Поставки вина из Евросоюза в Россию в мае достигли максимума с ноября прошлого года - почти 10 тысяч тонн.

Так, в мае экспорт вина на российский рынок вырос до 9,9 тысячи тонн с 9,7 тысячи в апреле. Это стало новым максимумом с ноября прошлого года, когда продажи ЕС России составили 12,7 тысячи тонн.

Главным образом это произошло за счет роста поставок из основных стран производителей. Так, Италия увеличила экспорт на 7%, поставив 4,4 тысячи тонн вина, также значительно вырос экспорт Польши - до 2 тысяч тонн с 1,7 тысячи тонн.

Сильнее всех поставки на российский рынок нарастила Франция - сразу втрое, до 154 тысяч тонн. В полтора раза вырос экспорт из Австрии, составив 116 тонн. На пятую часть увеличились продажи испанского вина, достигнув максимальных с октября 653 тонн.

При этом в денежном выражении российские закупки вина из ЕС, наоборот, остались почти неизменными, показав лишь небольшое сокращение - до 34,8 миллиона евро с 34,9 миллиона месяцем ранее, пишут РИА Новости.