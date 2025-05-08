В России и мире

Как родители могут получить налоговый вычет за детей, рассказала эксперт

Родители могут получить стандартный налоговый вычет на детей от 1,4 тысячи рублей в месяц за одного ребенка, рассказала эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.

«К стандартным вычетам также относятся вычеты на детей до 18 лет или до 23 лет для студентов дневной формы обучения. Размер вычета зависит от количества детей: на первого ребенка он составляет 1,4 тысячи рублей в месяц, на второго - 2,8 тысячи рублей, на третьего - 3 тысячи рублей. Максимальная сумма вычета - 6 тысяч рублей», - рассказала она.

Эксперт отметила, что вычеты на детей предоставляются до достижения дохода родителя в 450 тысяч рублей с начала года, то есть зарплата за каждый месяц складывается, и, когда сумма достигает обозначенного размера, выплата вычета прекращается.

Солодовникова также объяснила, что для получения стандартных вычетов на детей необходимо подать заявление работодателю и подтверждающие документы (свидетельство о рождении и другие), пишут РИА Новости.