О причинах замедления Telegram рассказали в Минцифры

Роскомнадзор начал замедлять Telegram, поскольку мессенджер систематически не выполняет требование федерального закона № 241-ФЗ. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

Согласно этому закону, все мессенджеры, работающие в нашей стране, с российскими пользователями, обязаны хранить записи голосовых вызовов, звонков и содержание сообщений на территории России. Как подчеркнул министр, за эту норму проголосовали более 80% депутатов Госдумы, в том числе представители оппозиционных фракций.

«Мы, как исполнительная власть, в любом случае должны обеспечить реализацию норм закона», отметил Максут Шадаев.

Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление каналов, материалов, постов, которые содержат запрещённую информацию. Среди них: 1,5 тысячи каналов с детской порнографией; 6 тысяч каналов с объявлениями о продаже наркотиков; 4 тысячи чат-ботов по продаже поддельных документов или фишинговых сервисов.

Помимо этого, без ответа остались 18 тысяч требований заблокировать каналы нацистских группировок и более 100 тысяч запросов на удаление материалов или каналов, которые распространяют фейки о российской армии.

По официальным данным МВД России, с 2022 года через Telegram было совершено более 150 тысяч преступлений, пишет портал Объясняем РФ.

Глава Минцифры заявил, что значительная часть этих преступлений связана с попыткой мошеннических действий, воровством и так далее. Но больше 30 тыс. — это конкретные преступления, связанные с диверсиями и терактами, которые зачастую идут в связке с мошенничеством.

Максут Шадаев отметил, что голосовые вызовы через иностранные мессенджеры ограничены с августа 2025-го. В итоге резко снизилось количество преступлений с использованием цифровых технологий: за последние четыре месяца прошлого года их стало на 23% меньше, чем за аналогичный период 2024-го.