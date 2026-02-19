 
В России и мире

Из-за метели в Москве обрушился навес над катком

0

Навес из-за снега обрушился над катком на площади до 2 тысячи квадратных метров на юге Москвы, людей на территории катка не было, пострадавших нет, сообщили в экстренных службах.

Фото: АГН «Москва»

«Обрушение навеса над катком произошло на Днепропетровской улице в районе дома 14. Площадь - 1500-2000 квадратных метров», - рассказал собеседник РИА Новости.

По данным администрации, на территории катка никого не было, предварительно, никто не пострадал.

Позднее он добавил, что к работам на месте происшествия привлечены сотрудники коммунальных служб. «Спасатели работы не проводят», - заключил собеседник.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026