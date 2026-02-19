Из-за метели в Москве обрушился навес над катком

Навес из-за снега обрушился над катком на площади до 2 тысячи квадратных метров на юге Москвы, людей на территории катка не было, пострадавших нет, сообщили в экстренных службах.

Фото: АГН «Москва»

«Обрушение навеса над катком произошло на Днепропетровской улице в районе дома 14. Площадь - 1500-2000 квадратных метров», - рассказал собеседник РИА Новости.

По данным администрации, на территории катка никого не было, предварительно, никто не пострадал.

«Предварительная причина обрушения - сильная нагрузка снега», - отметил собеседник.

Позднее он добавил, что к работам на месте происшествия привлечены сотрудники коммунальных служб. «Спасатели работы не проводят», - заключил собеседник.