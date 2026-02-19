Семиклассник ранил ножом сверстника в школе в Пермском крае

Семиклассник в школе в городе Александровске Пермского края ранил ножом сверстника. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

«Сегодня в СОШ №1 Александровска семиклассник ранил ножом сверстника. Состояние подростка оценивается как тяжелое. Сейчас пострадавшего ребенка эвакуируют в Березники. Из Перми готовится вылететь санавиация, анестезиологи и торакальный хирург. Стараемся сделать все возможное», - сообщил губернатор.

Как отметил Дмитрий Махонин, специалисты оказывают психологическую помощь одноклассникам. На месте работают правоохранительные органы.