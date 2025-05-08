В России и мире

Россия возобновила импорт арбузов из Грузии впервые за два года

Россия летом импортировала арбузы из Грузии впервые с 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных таможни соседней страны.

Отечественные компании традиционно приобретали у местных фермеров арбузы в июне и июле, но в 2022-м прекратили закупки. Небольшая поставка была в 2023 году — всего на 11,9 тысяч долларов, а затем вновь не было импорта.

В этом же году поставки возобновились, они составили 455,6 тысячи долларов за два летних месяца. В июле они достигли значений, близких к тем, которые были до перерыва, — 415,8 тысячи.

Помимо России, арбузы у Грузии этим летом также покупали Армения (232,6 тысячи долларов) и Белоруссия (23,8 тысячи).