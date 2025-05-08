Псковcкая обл.
ещё В России и мире
 
 
 
В России и мире

На Солнце зафиксировали десять вспышек за день

25.08.2025 20:19|ПсковКомментариев: 0

Рост активности на Солнце продолжается, за неполные сутки уже зафиксировано десять вспышек, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«На Солнце продолжается рост активности. За неполные сутки зарегистрировано уже десять солнечных вспышек, в том числе три события сильного уровня M. Последняя вспышка М-класса произошла... в 18:18 по Москве: на восточном краю Солнца, всё в той же скрытой за горизонтом группе пятен, зарегистрирован взрыв уровня M1.3», - говорится в сообщении.

Ученые добавили, что на данный момент воздействие солнечной активности на Землю практически исключено. Решающими в этом плане станут ближайшие пару дней, отметили ученые.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
