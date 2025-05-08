В России и мире

Троллейбус-космическая станция начал курсировать в Калуге

В Калуге на троллейбусе №1 появились уникальные художественные росписи от художника NOOTK.

Фото: фестиваль «Переход»

22 и 23 августа в Калуге прошёл фестиваль уличных искусств «Переход». На многих домах появились работы художников. Темой этого года стало «Космическое поселение», а три калужских двора стали местом арт-творений.

Также по городу теперь ходит троллейбус номер 1, который расписал художник NOOTK, пишет Kaluga-poisk.ru.

Работа художника «Звездный транзит» превратила троллейбус в подвижную космическую станцию.