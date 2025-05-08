В России и мире

70-летняя пенсионерка укусила питбуля, чтобы защитить свою собаку

В США 70-летняя жительница штата Флорида укусила питбуля, защищая свою собаку, сообщили в издании People.

Фото: WESH 2/YouTube

Инцидент произошел 1 сентября около супермаркета Plaza Tropical в Орландо. По словам женщины, она выходила из магазина вместе со своей 14-летней собакой по кличке Спарки, когда на них набросился пес бойцовской породы.

«Он вылетел из ниоткуда. И через несколько секунд мы со Спарки были уже на земле», — поделилась потерпевшая.

Пенсионерка попыталась оттащить агрессивное животное от своего питомца, но у нее не получилось. Тогда женщина пошла на отчаянный шаг — она укусила питбуля за шею сама, и постепенно пес ослабил хватку. Американка призналась, что оттащить мощного питбуля от Спарки она бы не смогла из-за своего низкого веса — по ее словам, она весит 40 с небольшим килограммов.

Женщина призналась, что разочарована тем, что ей не помог ни один прохожий. И ей, и ее собаке после случившегося понадобилась медицинская помощь, пишет Газета.Ru.

Полицейские устанавливают личность хозяина агрессивного пса.