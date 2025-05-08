В России и мире

Писателя Дмитрия Быкова* внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес признанного иноагентом писателя Дмитрия Быкова* в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Такая запись появилась в списке Росфинмониторинга 11 сентября.

По закону банки должны заморозить средства фигурантов списка и прекратить их обслуживание.

В России Быков* обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России), ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах), пишет «Интерфакс».

Как сообщала прокуратура Москвы, в 2023 году Быков* «разместил в открытом доступе на одном из видеохостингов видеоролик со своим интервью, содержащий заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения в ходе специальной военной операции».

Кроме того, сообщали в ведомстве, Быков*, включенный в реестр иностранных агентов и впоследствии дважды привлеченный к административной ответственности, «в нарушение порядка деятельности иностранного агента в феврале 2025 года опубликовал два материала в одном из мессенджеров без указания на то, что они произведены, распространены и (или) направлены иностранным агентом либо касаются его деятельности». Писатель заочно арестован. Черемушкинский суд Москвы начал рассматривать его дело.

*Минюст признал Быкова* иноагентом в июле 2022 года