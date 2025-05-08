В России и мире

Итоговая явка избирателей на платформе ДЭГ составила 90,54% по стране

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) завершилось. Всего на федеральной платформе ДЭГ проголосовали более 1,5 млн человек. Явка составила 90,54%, сообщает Минцифры.

В основном онлайн голосовали избиратели в возрасте 35-50 лет (44%), 29% составили россияне от 18 до 35 лет, 27% — старше 50 лет.

Среди проголосовавших через ДЭГ 66% женщин и 34% мужчин.

Топ регионов по количеству проголосовавших на платформе ДЭГ

Свердловская область — 238 тысяч,

Ростовская область — 232,5 тысячи,

Чувашия — 186,2 тысячи,

Пермский край — 154,4 тысячи,

Челябинская область — 128 тысяч.

Дистанционное электронное голосование на выборах разных уровней применялось в 24 регионах страны и длилось в общей сложности с 12 по 14 сентября.

Как уточнили в министерстве, популярность дистанционного электронного голосования растёт. В этом году на региональных выборах зафиксирован рекорд по количеству зарегистрировавшихся участников — 1,7 млн человек.

Напомним, в Псковской области заявления на участие в дистанционном электронном голосовании подали 9 299 жителей региона.