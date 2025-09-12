Политика

Трехдневное голосование на муниципальных выборах закончилось в Псковской области

Трехдневное голосования на муниципальных выборах завершилось в Псковской области. В 20.00 в воскресенье, 14 сентября, закрылись 253 избирательных участка.

Фотографии: Избирательная комиссия Псковской области

По состоянию на 18.00 явка на выборы в Псковской области составляла 35,06%, проголосовали 54 386 человек. Из них 46 341 человек на участках и 8 045 избирателей - онлайн. Итоговая явка станет известна позднее.

Напомним, на протяжении трех дней за ходом голосования следил 641 наблюдатель, три человека присмотрели за дистанционным электронным голосованием.

В Псковской области проходят выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва организованы в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах.

Также проводят довыборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3. Напомним, мандат освободился после ухода из состава депутатского корпуса единоросса Ивана Мешкова. Он победил на досрочных выборах главы Гдовского района в 2024 году, набрав 61,52% голосов.