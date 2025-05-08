В России и мире

Военного блогера Романа Алехина признали иноагентом

Минюст внес в перечень иностранных иноагентов военного блогера Романа Алехина, журналистку Елену Рыковцеву, активиста Ивана Вострикова и историка Сергея Эрлиха, а также проект «Автозак LIVE».

Согласно сообщению ведомства, внесенные в реестр распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии, пишет «Коммерсантъ».

По состоянию на 19 сентября в реестре числятся 1078 физических и юридических лиц (включая тех, с кого уже сняли статус).

Роман Алехин (иноагент) занимал пост советника бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, которого в апреле арестовали по делу о хищениях при строительстве защитных сооружений на границе с Украиной. В сентябре по Telegram-каналам разошлось видео, на котором блогер, как заявляют авторы ролика, участвует в обсуждении схемы по «отмыванию» денег на гуманитарных поставках участникам СВО. После этого правоохранительные органы сообщили о начале проверки, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.