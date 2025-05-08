В России и мире

Власти Республики Алтай планируют ввести «сухой закон» для выходных и ужесточить продажу алкоголя в будни

Власти Республики Алтай планируют ввести полный запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни, сообщил глава региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Андрей Турчак / Telegram

«Минздрав бьет тревогу. Уровень смертности в республике с прошлого года превышает рождаемость. На ближайшее заседание правительства внесем следующие предложения. Ограничение времени продажи алкоголя в будни с 11 до 19 часов, в пятницу — до 16 часов. Полный запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни», — написал Андрей Турчак.

Глава региона подчеркнул, что чаще всего жители региона умирают из-за алкоголя:

«Основные причины смертности — внешние, среди которых пьяные ДТП и отравления, в первую очередь, алкоголем, а также медицинские — это болезни системы кровообращения и онкология».

Среди предлагаемых для решения проблемы мер также — полный запрет алкомаркетов и розничной продажи алкоголя в многоквартирных жилых домах и вблизи детских садов и школ, запрет на открытую выкладку алкоголя и табака в прикассовой зоне, закрытие всех «наливаек» в жилом секторе.

«Предлагается полный запрет на продажу курительных смесей, вейпов и компонентов к ним. Эту меру в ближайшее время рассмотрит Госдума, после чего мы примем аналогичное решение у нас в Республике. Также произведется активизация рейдов и контрольных закупок, с участием МВД, Роспотребнадзора, депутатов и общественности. Чтобы принятые ограничения были не только на бумаге, а реально работали», — пишет Андрей Турчак.

Глава региона добавил, что поручил минэкономразвития подготовить проект постановления, включающий эти предложения, в недельный срок.