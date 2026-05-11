Министр обороны Латвии отправлен в отставку

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку из-за инцидентов с дронами, сообщил телерадиовещатель ERR.

«По словам главы латвийского правительства Эвики Силиня, такое решение было принято в связи с инцидентами с попаданием дронов на территорию Латвии», - говорится в сообщении.

Силиня заявила, что глава Минобороны утратил ее доверие и доверие общества, поэтому она потребовала его отставки.

Премьер-министр добавила, что предложила занять эту должность полковнику Райвису Мелнису, он согласился.

По словам премьера, «инцидент с дронами, произошедший на этой неделе, ясно показал, что политическое руководство оборонной отрасли не смогло выполнить обещание о безопасном небе над нашей страной», пишет «Интерфакс».

Силиня выступила с заявлением незадолго до того, как Спрудс должен был дать пресс-конференцию. На этой пресс-конференции министр обороны подчеркнул, что уход в отставку был его собственным решением, а выступление Силини назвал «политическими играми». 

