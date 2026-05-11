Россиянам назвали страны, в которые не пустят по старому загранпаспорту

Россияне по старому загранпаспорту, в котором отсутствует биометрия, не смогут посетить Данию, Мальту, Чехию, Исландию, а также Норвегию, Литву и Эстонию, рассказал юрист Галина Земскова.

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид

«Ряд стран перестал принимать небиометрические паспорта РФ. По состоянию на 2026 год, полный запрет ввели: Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва, Эстония», - сказала Земскова, член Союза юристов блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР.

По ее словам, Франция тоже ввела запрет, но есть исключения: детям до 15 лет можно, и тем, у кого есть шенгенская виза, полученная до 1 июня 2025 года. Кроме того, Финляндия с начала лета 2026 года введет аналогичные меры, но можно будет въезжать тем, кому меньше 18 лет, и тем, у кого есть вид на жительство Финляндии, выданный до 1 июня 2026 года, пишет РИА Новости.

Также до 31 декабря 2026 года действует переходный период для обладателей финской визы, заключила Земскова.

